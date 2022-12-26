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Газ в Германии подорожает на 112% с нового года – СМИ

Цены на газ в Германия вырастут на 112 процентов в 2023 году Фото: pxhere
Плата за газ на 112 процентов, а за электроэнергию – на 44 процента повысится для потребителей в Германии в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Такие данные предоставила изданию Handelsblatt компания Verivox.

Для семьи с годовым потреблением газа в 20 тыс. киловатт-часов плата составит в среднем 2 756 евро, что на 1 457 евро, или 112 процентов, больше, чем осенью 2021 года, когда начался рост тарифов.

Семья, потребляющая в год примерно 4 тыс. киловатт-часов электроэнергии, получит счет на сумма 1 764 евро. Вмешательство государства позволит сдержать цены на электроэнергию только на 5 процентов.

26 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал немцам, что с января будут введены лимитные цены на энергию, что позволит гражданам "справиться с новыми вызовами". Анонсировалось, что ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.

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