Газ в Германии подорожает на 112% с нового года – СМИ

Плата за газ на 112 процентов, а за электроэнергию – на 44 процента повысится для потребителей в Германии в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Такие данные предоставила изданию Handelsblatt компания Verivox.

Для семьи с годовым потреблением газа в 20 тыс. киловатт-часов плата составит в среднем 2 756 евро, что на 1 457 евро, или 112 процентов, больше, чем осенью 2021 года, когда начался рост тарифов.

Семья, потребляющая в год примерно 4 тыс. киловатт-часов электроэнергии, получит счет на сумма 1 764 евро. Вмешательство государства позволит сдержать цены на электроэнергию только на 5 процентов.

26 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал немцам, что с января будут введены лимитные цены на энергию, что позволит гражданам "справиться с новыми вызовами". Анонсировалось, что ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.

