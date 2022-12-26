Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"

Известная российская фигуристка Евгения Медведева прокатилась по льду высокогорного катка "Медео", сообщает Zakon.kz.

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр приехала в Алматы по случаю празднования 50-летия высокогорного спортивного комплекса.

Видео со своим выступлением под песню Димаша Кудайбергена Your Love 23-летняя Медведева выложила на своей странице в Instagram.

Медведева – двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017). Становилась серебряной призеркой Олимпийских игр – 2018 в одиночном катании и командных соревнованиях.

