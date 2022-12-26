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Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"

Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео Фото: Instagram/jmedvedevaj
Известная российская фигуристка Евгения Медведева прокатилась по льду высокогорного катка "Медео", сообщает Zakon.kz.

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр приехала в Алматы по случаю празднования 50-летия высокогорного спортивного комплекса. 

Видео со своим выступлением под песню Димаша Кудайбергена Your Love 23-летняя Медведева выложила на своей странице в Instagram

Медведева – двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017). Становилась серебряной призеркой Олимпийских игр – 2018 в одиночном катании и командных соревнованиях.

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Павел Покровский
Алматы Медеу
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