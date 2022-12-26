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Среди моногородов Казахстана Курчатов первым перешел на оптические сети

Среди моногородов Казахстана Курчатов первым перешел на оптические сети Фото: АО "Казахтелеком"
"Казахтелеком" успешно реализует масштабный проект по полному переводу малых городов с медных технологий на оптические. Первым в этом списке оказался Курчатов, жители которого уже стали ощущать на себе все достоинства "оптики". На очереди – еще семь моногородов, сообщает Zakon.kz.

Под занавес уходящего года "Казахтелеком" завершил работы по стопроцентному переводу жителей Курчатова Абайской области на оптические сети. Построено порядка 29 километров магистральных линий и наращена собственная инфраструктура, что, по большому счету, и было предусмотрено глобальным проектом по модернизации сети моногородов. На масштабную миграцию ушло меньше года.


Среди моногородов Казахстана Курчатов первым перешел на оптические сети

Фото: АО "Казахтелеком"

На сегодня в 12-тысячном Курчатове более сотни многоэтажек и, прежде чем выбрать его в качестве пилотного проекта, техническая команда "Казахтелекома" тщательно проанализировала имеющуюся здесь сетевую инфраструктуру, итогом чего и стало решение о полном его переводе с медных технологий на оптические.

Теперь телеком-оператор нацелен перевести на "оптику" другие малые города, расположенные в разных регионах страны и в первую очередь Туркестан, Степногорск, Хромтау, Аксай, Актау, Жанаозен и Жезказган. Реализация данной программы ожидается уже в следующем году.

По словам директора по качеству Объединения "Дивизион "Сеть" АО "Казахтелеком" Чингиса Кускамбасова, с переходом на оптоволокно, клиентам открывается доступ на целые экосистемы цифровых решений.


Среди моногородов Казахстана Курчатов первым перешел на оптические сети

Фото: АО "Казахтелеком"

"В рамках проекта по модернизации, мы обновляем собственную основу для развития "умных городов". В целом уход от меди – это новый виток развития сети и смены технологий, который позволит предоставлять качественный сервис в соответствии с растущими потребностями клиентов".Чингис Кускамбасов

Но это не предел: "Казахтелеком" поставил перед собой еще одну стратегическую задачу - полный уход от использования технологии ADSL по всему Казахстану и реконструкция более 50 тыс. км действующих медных линий. Это больше половины общей протяженности оптических сетей оператора, которая на данный момент превышает 87 тыс. км. Как известно, медные магистрали при этом зачастую проходят рядом с оптическими линиями связи.


Среди моногородов Казахстана Курчатов первым перешел на оптические сети

Фото: АО "Казахтелеком"

По предварительным расчетам, переводить клиентов на "оптику" "Казахтелеком" намерен в течение нескольких лет, модернизацию будет производить собственными средствами.

Ожидается, что с переходом на оптические сети у клиентов появятся новые возможности и сервисы, такие, как цифровое телевидение и доступ к платформе TV+, интернет со скоростью до 500 Мбит/с, услуги видеонаблюдения и другие. Специалисты считают, что кардинальная миграция от устаревшей технологии к современной, отразилась и на технологической базе самого телеком-оператора.

"Стопроцентный перевод абонентов на "оптику" позволил провести оптимизацию зданий и отказаться от эксплуатации устаревшего оборудования – АТС типа С&C08 TDM. Если ранее для поддержки стабильной работы медной сети компания использовала крупные помещения, где было установлено объемное оборудование, то сейчас современные и компактные устройства перенесены в специальные оптические кроссы внутри контейнеров".Газинур Раимханов, директор по сети доступа Объединения "Дивизион "Сеть"" АО "Казахтелеком" 


Среди моногородов Казахстана Курчатов первым перешел на оптические сети

Фото: АО "Казахтелеком"

Успешное завершение пилотного проекта в Курчатове дало толчок к выходу на еще больший уровень стопроцентного использования оптоволокна и, таким образом, на "оптику" в ближайший год будут переведены еще семь моногородов. Таково решение руководства "Казахтелекома" - одного из ведущих операторов в стране.

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Анастасия Московчук
Курчатов
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