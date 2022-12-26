В Казахстане утвердили правила профилактики травли ребенка

Министр просвещения своим приказом от 21 декабря 2022 года утвердил Правила профилактики травли (буллинга) ребенка, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам администрация организации образования обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле ребенка.

Руководитель организации образования в целях профилактики травли (буллинга) ребенка ежегодно к началу учебного года утверждает план по профилактике, который включает сроки, формы завершения, ответственных лиц и следующие мероприятия по:

повышению осведомленности обучающихся и воспитанников, педагогов, законных представителей ребенка в вопросах профилактики и предупреждения травли путем проведения информационно-разъяснительной работы (беседа, правовой всеобуч, классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия и другие), не противоречащей интересам обучающихся и воспитанников, не реже одного раза в четверть;

повышению профессиональной компетентности педагогов в учебно-воспитательной работе через их участие в обучающих семинарах (вебинарах), семинарах-тренингах, мастер-классах, коучингах, конференциях, форумах, панельных дискуссиях;

информированию (в письменной или устной форме) обучающихся и воспитанников, законных представителей ребенка о недопустимости травли ребенка;

незамедлительному реагированию на признаки травли в отношении обучающихся и воспитанников в случае ее выявления;

оказанию обучающимся и воспитанникам социальной, психолого-педагогической помощи педагогами-психологами, социальными педагогами с регистрацией в журнале учета консультаций педагога-психолога;

проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;

рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики буллинга среди обучающихся и воспитанников.

Предусматривается, что по согласованию с администрацией школы к работе по профилактике травли ребенка привлекаются представители родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.

Так, при поступлении информации о буллинге в местный исполнительный орган в сфере образования:

в течение 1 рабочего дня проводится регистрация поступившей информации;

на основе собранных данных в течение 2 рабочих дней принимается решение о признании или не признании травли ребенка.

При принятии решения о признании буллинга местный исполнительный орган:

по согласованию с законными представителями ребенка принимается решение о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле и о социальной адаптации несовершеннолетнего инициатора/зачинщика травли;

в течение одного рабочего дня информирует вышестоящий орган образования;

не позднее двух дней передает информацию о принятом решении и данные о ребенке в организацию образования по месту его обучения;

принимает меры по урегулированию инцидента, связанного травлей ребенка, путем привлечения медиатора с согласия законных представителей ребенка, инициатора/зачинщика травли, и ребенка, подвергшегося буллингу;

принимает решение о прекращении травли ребенка при условии устранения нарушения его прав и законных интересов.

Приказ вводится в действие с 4 января 2023 года.