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В Казахстане утвердили правила профилактики травли ребенка

утверждены правила профилактики травли ребенка Фото: pixabay
Министр просвещения своим приказом от 21 декабря 2022 года утвердил Правила профилактики травли (буллинга) ребенка, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам администрация организации образования обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле ребенка.

Руководитель организации образования в целях профилактики травли (буллинга) ребенка ежегодно к началу учебного года утверждает план по профилактике, который включает сроки, формы завершения, ответственных лиц и следующие мероприятия по:

  • повышению осведомленности обучающихся и воспитанников, педагогов, законных представителей ребенка в вопросах профилактики и предупреждения травли путем проведения информационно-разъяснительной работы (беседа, правовой всеобуч, классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия и другие), не противоречащей интересам обучающихся и воспитанников, не реже одного раза в четверть;
  • повышению профессиональной компетентности педагогов в учебно-воспитательной работе через их участие в обучающих семинарах (вебинарах), семинарах-тренингах, мастер-классах, коучингах, конференциях, форумах, панельных дискуссиях;
  • информированию (в письменной или устной форме) обучающихся и воспитанников, законных представителей ребенка о недопустимости травли ребенка;
  • незамедлительному реагированию на признаки травли в отношении обучающихся и воспитанников в случае ее выявления;
  • оказанию обучающимся и воспитанникам социальной, психолого-педагогической помощи педагогами-психологами, социальными педагогами с регистрацией в журнале учета консультаций педагога-психолога;
  • проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;
  • рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики буллинга среди обучающихся и воспитанников.

Предусматривается, что по согласованию с администрацией школы к работе по профилактике травли ребенка привлекаются представители родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.

Так, при поступлении информации о буллинге в местный исполнительный орган в сфере образования:

  • в течение 1 рабочего дня проводится регистрация поступившей информации;
  • на основе собранных данных в течение 2 рабочих дней принимается решение о признании или не признании травли ребенка.

При принятии решения о признании буллинга местный исполнительный орган:

  • по согласованию с законными представителями ребенка принимается решение о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле и о социальной адаптации несовершеннолетнего инициатора/зачинщика травли;
  • в течение одного рабочего дня информирует вышестоящий орган образования;
  • не позднее двух дней передает информацию о принятом решении и данные о ребенке в организацию образования по месту его обучения;
  • принимает меры по урегулированию инцидента, связанного травлей ребенка, путем привлечения медиатора с согласия законных представителей ребенка, инициатора/зачинщика травли, и ребенка, подвергшегося буллингу;
  • принимает решение о прекращении травли ребенка при условии устранения нарушения его прав и законных интересов.

Приказ вводится в действие с 4 января 2023 года.

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Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
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