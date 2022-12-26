В Бишкеке люди застряли вниз головой на аттракционе "Камикадзе"

В парке "Фламинго" посетители застряли вниз головой на аттракционе "Камикадзе". В социальных сетях появилось видео инцидента, который произошел вечером 25 декабря в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Администрация парка в соцсетях подтвердила произошедшее на своей странице в Instagram. По мнению управляющих, это редкий, но стандартный случай — вышло из строя одно электрореле.

"Камикадзе" — самый безопасный аттракцион в городе. Сегодня поменяют блок электрореле и проведут тестирование. Такие случаи бывают крайне редко — раз в 15-20 лет. Это техника и она тоже дает сбой", — отметили в администрации парка.





Проблему решили за несколько минут и всех спустили на землю. В парке заверили, что посетители аттракциона могут не переживать за свою безопасность.

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