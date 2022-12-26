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В селе в ЗКО живет всего одна семья

В одном из сел ЗКО живет всего одна семья Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области 49 населенных пунктов подлежат упразднению. Это произойдет из-за того, что они не соответствуют статусу села: в них проживают меньше 50 человек, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отмечено в репортаже издания "Хабар 24", одно из таких сел – Кожевниково в районе Байтерек. Там осталась всего одна семья.

По рассказам старожилов, раньше в этом поселке насчитывалось около 150 дворов. К настоящему времени жители разъехались, кто-то разобрал свои дома, но многие их попросту бросили.

Семья Агафоновых – единственные жители села. Хозяину дома 68 лет. Виктор Агафонов – коренной житель, родился и вырос в этом селе. Работал в совхозе трактористом. Здесь же создал семью, вырастил детей. Сыновья сейчас работают у местных фермеров.

По его словам, воду они берут из колодца. Бидона хватает на день.

"Поселок большой был. И клуб, и школа была. Школу закрыли, молодежь начала разъезжаться. Когда совхоз развалился, пожилые многие в Жданов переехали".Виктор Агафонов

На вопрос "Почему вы не уехали", Виктор ответил: "Уехать можно, но куда? Денег-то нет. Этот дом кто у меня купит?"

Тяжелее всего в селе зимой: дороги не чистят, единственная связь с окружающим миром – стационарный телефон. Кроме электричества, других благ цивилизации в селе нет.

Как сказано в публикации, если ситуация в течение трех лет не изменится, то село будет упразднено. Такая же судьба, возможно, ожидает еще 49 населенных пунктов с населением меньше 50 человек, считающихся неперспективными.

"По истечении трех лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживают менее 50 человек, принять меры по росту населения".Райса Еркегалиева, руководитель отдела Управления стратегии и экономического развития ЗКО

В Управлении стратегии и экономического развития уточнили, что сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы – выбирают более благоприятные условия, с доступом к услугам и инфраструктуре.


Всего в области из 416 населенных пунктов 223 являются перспективными, куда входят 78 опорных, 110 спутниковых и 35 стратегически важных приграничных населенных пунктов.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
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