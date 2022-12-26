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Столкновение инкассаторской машины и автобуса в Алматы попало на видео

Столкновение инкассаторской машины и автобуса в Алматы попало на видео Фото: Zakon.kz
В Алматы 25 декабря на проспекте Абая столкнулись инкассаторская машина и автобус, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 25 декабря в 07:40 в Алмалинском районе города столкнулись  инкассаторская машина и автобус. 

"Водитель, гражданин Д.,1982 г.р, управляя автомашиной ГАЗ, сдавая задним ходом в южном направлении на проспекте Абая, напротив дома 141 допустил столкновение с автобусом Golden Dragon под управлением гражданина А. 1967 г.р., который двигался по проспекту Абая в западном направлении". Пресс-служба ДП Алматы 

В результате аварии пострадал водитель автомашины ГАЗ, который был осмотрен медиками на месте происшествия. 

Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алматинского района.

В Алматы 26 декабря произошло массовое ДТП. На ул. Саина столкнулись пять машин, пострадал подросток.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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