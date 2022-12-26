Столкновение инкассаторской машины и автобуса в Алматы попало на видео

В Алматы 25 декабря на проспекте Абая столкнулись инкассаторская машина и автобус, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 25 декабря в 07:40 в Алмалинском районе города столкнулись инкассаторская машина и автобус.

"Водитель, гражданин Д.,1982 г.р, управляя автомашиной ГАЗ, сдавая задним ходом в южном направлении на проспекте Абая, напротив дома 141 допустил столкновение с автобусом Golden Dragon под управлением гражданина А. 1967 г.р., который двигался по проспекту Абая в западном направлении". Пресс-служба ДП Алматы

В результате аварии пострадал водитель автомашины ГАЗ, который был осмотрен медиками на месте происшествия.

Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алматинского района.

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