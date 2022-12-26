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Кража 12 тысяч евро в раздевалке фитнес-клуба в Алматы попала на видео

Кража 12 тысяч евро в раздевалке фитнес клуба в Алматы попала на видео Фото: скриншот видео
В Алматы мужчина украл 12 тыс. евро в раздевалке фитнес-клуба, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый задержан, им оказался приезжий. В Алматы проживал на съемных квартирах, место жительства постоянно менял.

Как отметили в полиции, орудовал он только в фитнес-клубах.

"Мужчина приходил в спортзалы под видом клиента, под вымышленными анкетными данными записывался на разовую тренировку, в зале находился не более получаса, а затем передислоцировался в раздевалку. Там он в личных вещах посетителей находил ключи от шкафчика, вскрывал их и уносил с собой деньги, сотовые телефоны и украшения". Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков


Подозреваемый находится под стражей. На данном этапе досудебного расследования установлена причастность злоумышленника к 10 аналогичным кражам.  Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В начале декабря двое парней с гвоздодером и топором в руках ворвались на заправку в Алматы. Злоумышленники заперли в подсобном помещении кассира и охранника. После этого вытащили деньги из кассы, забрали сотовые телефоны работников и скрылись. Их действия попали на камеру.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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