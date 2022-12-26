Куантыров рассказал, как будут снижать трансферты из Нацфонда

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах Сената 26 декабря рассказал, как планируют избавить бюджет от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики выделил несколько направлений.

"В 2023 году уже на 1,4 трлн тенге снижается размер трансферта из Нацфонда. В первую очередь это будет делаться за счет повышения собственной доходной базы республиканского бюджета. Нужно снижать ненефтяной дефицит, увеличивать собственные доходы. Это в целом зависит от развития экономики, индустриализации, расширения налогооблагаемой базы, в том числе за счет диверсификации экономики и развития МСБ". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Кроме того, по словам министра, в бюджетном кодексе с этого года заработали правила, согласно которым трансферты из Нацфонда ограничиваются.

"Рост расходов не должен быть быстрым и опережать темпы роста экономики за последние 10 лет. Дело в том, что рост расходов это проактивная фискальная политика, которая дополнительно оказывает давление на инфляцию. В комплексе все эти подходы мы использовали при формировании республиканского бюджета и с 1 января будем реализовывать". Алибек Куантыров

12 декабря на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Кабмину избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Президент заявил, что в ближайшие семь лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 млрд долларов. В связи с этим он напомнил министрам, что тратить нужно меньше, а зарабатывать – больше.