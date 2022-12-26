В Казахстане введение дактилоскопии отложили до 2024 года

Рассмотрев поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули документ со своими правками, в том числе с нормой об отсрочке введения дактилоскопии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Нурлан Бекенов, выступая по законопроекту РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства" во втором чтении, при обсуждении в Сенате в документ решено внести ряд предложений. В том числе и норму об отсрочке введения дактилоскопии.

"В связи со сложившейся ситуацией по недофинансированности мероприятий по запуску автоматизированной дактилоскопической информационной системы предложено сроки ее запуска в полном объеме перенести с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года". Нурлан Бекенов

Помимо этого, по его словам, в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" поставлена задача провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года и не прошедших госрегистрацию в соответствии с законодательством РК.

"В связи с этим предложена поправка в закон РК "О дорожном движении", в части снятия запрета в рамках предстоящей легализации на первичную регистрацию автомобилей с правосторонним расположением органов управления, выпущенных в обращение в государствах-членах Евразийского экономического союза и ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года". Нурлан Бекенов

Вдобавок для увеличения инвестиций и проведения необходимых работ для снижения износа коммунальных сетей сенаторы предлагают поправки в Закон РК "О естественных монополиях", предусматривающие дополнительное основание для изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия.

Также он добавил, что в законе РК "Об электроэнергетике" предусмотрены нормы, которые не учитывают разницу между электроснабжающими организациями (ЭСО), поставляющими энергию только оптовым потребителям, и ЭСО - гарантирующими поставщиками, имеющими дополнительные социальные обязательства.

"Наличие договоров с крупными потребителями позволяло гарантирующим поставщикам и регулятору сдерживать рост тарифа для населения, избегая тем самым социальное напряжение. При этом эти нормы будут вводиться в действие с 1 января 2023 года". Нурлан Бекенов

В связи с чем предлагается норму по снятию запрета реализации для гарантирующих поставщиков, осуществляющих электроснабжение населения, отложить до 1 января 2030 года.

Все предложения были сведены в сравнительную таблицу. По итогам рассмотрения поправок сенаторы вернули их в Мажилис.

В целом, данный проект закона направлен на исполнение плана-графика по реализации законодательных поручений главы государства, данных на заседании Мажилиса Парламента РК 11 января 2022 года, по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса 21 января 2022 года, а также Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Основные задачи законопроекта заключаются в реформировании межбюджетных отношений, совершенствовании законодательства о СЭЗ, выработке новых подходов к механизмам ГЧП, реформировании системы распределения горюче-смазочных материалов, пересмотре порядка госзакупок и закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына", регулировании отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей, стимулировании и развитии креативных индустрий, создании Фонда поддержки инфраструктуры образования, реализации национального проекта "Комфортная школа".



Помимо этого предусматривается совершенствование законодательства по регулированию оборота сжижженного нефтяного газа, защита счетов, открытых в рамках механизма по субсидированию арендных платежей, ужесточение требований к деятельности уполномоченных экономических операторов, совершенствование механизма заключения соглашений об инвестициях и механизма регулирования деятельности торговых рынков.