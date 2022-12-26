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В Кыргызстане рекомендовали приостановить прием детей в детсады из-за эпидситуации

ОРВИ в Кыргызстане Фото: pixabay
Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора внес предложение в Министерство образования и науки Кыргызстана приостановить прием малышей в детские сады до 31 декабря

Что касается школ, то ранее медики советовали продлить обучение в онлайн-режиме до конца 2022 года, сообщает 24.kg.

В Минобразования не смогли уточнить, сколько школ возобновили учебный процесс в обычном режиме. Ранее сообщалось только школах в Бишкеке, где онлайн-занятия продлили до 28 декабря.

В Таласском межрайонном центре госсанэпиднадзора уточнили, что карантин в школах и детских садах, введенный с 14 по 24 декабря, завершился.

Ранее в Минздраве Казахстана заявили об эпидемии гриппа в стране. Медики зарегистрировали более 2,1 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

Для профилактики в Казахстан завезли более 2 млн 280 тыс. доз вакцин от гриппа, прививку получили более 2,5 млн человек, или 12% населения страны.

21 декабря министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что в Казахстане циркулирует свиной грипп.

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