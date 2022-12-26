В Павлодаре сын выгнал из дома 84-летнего отца
По данным полиции, с заявлением обратился 84-летний пенсионер: его из дома выгнал собственный сын. Между родственниками произошел конфликт из-за того, что отец уснул, забыв выключить плиту.
Полицейские, приехавшие на вызов, поговорили с сыном и выписали ему защитное предписание.
В другом случае, в полицию обратилась жительница областного центра и пожаловалась на своего сына, который дома устроил скандал.
По данному факту возбуждено административное производство по статье 73 ч. 2 КоАП РК. Материал будет направлен в суд для привлечения правонарушителя к ответственности.
Как отметил, начальник Управления местной полицейской службы ДП области Куаныш Мустафинов с начала года в отношении семейных дебоширов вынесено 6 035 защитных предписаний, установлено 637 особых требований.
В сентябре сообщалось, что пьяный павлодарец устроил дебош и укусил мать.