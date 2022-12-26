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В Павлодаре сын выгнал из дома 84-летнего отца

В Павлодаре сын выгнал из дома 84-летнего отца Фото: pixabay
В полиции Павлодара рассказали Zakon.kz, что в 2022 году в сфере семейно-бытовых отношений совершено 83 преступления. К примеру, один из случаев, когда 84-летнего павлодарца выгнал из дома сын.

По данным полиции, с заявлением обратился 84-летний пенсионер: его из дома выгнал собственный сын. Между родственниками произошел конфликт из-за того, что отец уснул, забыв выключить плиту.

Полицейские, приехавшие на вызов, поговорили с сыном и выписали ему защитное предписание.

В другом случае, в полицию обратилась жительница областного центра и пожаловалась на своего сына, который дома устроил скандал.

По данному факту возбуждено административное производство по статье 73 ч. 2 КоАП РК. Материал будет направлен в суд для привлечения правонарушителя к ответственности.

Как отметил, начальник Управления местной полицейской службы ДП области Куаныш Мустафинов с начала года в отношении семейных дебоширов вынесено 6 035 защитных предписаний, установлено 637 особых требований.

В сентябре сообщалось, что пьяный павлодарец устроил дебош и укусил мать.

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Анастасия Московчук
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