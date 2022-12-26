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В Павлодаре таксист брызнул пассажирке в лицо из перцового баллончика

В Павлодаре таксист брызнул пассажирке в лицо из перцового баллончика Фото: unsplash
26 декабря 2022 года в социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого, согласно описанию, водитель такси брызнул женщине в лицо из перцового баллончика. Как рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области, по данному факту была проведена проверка, сообщает Zakon.kz.

Как установили в ведомстве, инцидент произошел днем 24 декабря по ул. Торайгырова в Павлодаре.

"Выяснилось, что водитель автомашины Audi в ходе словесного конфликта брызнул из перцового баллончика в область лица горожанки", – говорится в сообщении.

В отношении 32-летнего павлодарца возбуждено административное производство по ст. 73-1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Также сообщается, что для определения причинения вреда здоровью горожанки назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой административный материал в отношении водителя для рассмотрения будет направлен в Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.

Обновлено в 13:45.

В Яндекс Go корреспонденту Zakon.kz прокомментировали инцидент.

"Наша служба поддержки уже на связи с пользователем. Водитель партнера отстранен от выполнения заказов сервиса", – рассказала представитель компании.

Она отметила, что компания готова "предоставить всю необходимую информацию по официальному запросу правоохранительных органов".

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