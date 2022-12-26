Стартовал новогодний фестиваль от АО "АрселорМиттал Темиртау"

В преддверии Нового года компания "АрселорМиттал Темиртау" подарила темиртаусцам выступление известных казахстанских исполнителей.

В минувшие выходные в Ледовом дворце спорта было не по-зимнему жарко! Хиты популярных исполнителей, яркая светомузыка и качественный звук – все слилось воедино на "Новогоднем фестивале", организованном компанией "АрселорМиттал Темиртау".



Старт праздничному концерту дал генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский.

"В преддверии Нового года компания "АрселорМиттал Темиртау" дарит всем жителям города, молодому поколению, этот замечательный фестиваль. Новый год – это новая страница в жизни каждого из нас. Я желаю, чтобы эта страница была заполнена безопасным трудом, благополучием и удачей!" Владимир Яблонский

От администрации города с поздравительной речью выступил секретарь темиртауского городского маслихата Алексей Ломакин.

"Лучшая молодежь Темиртау собралась здесь, на "Новогоднем фестивале". В Новый год исполняются все мечты, и сегодня желания многих из вас уже сбываются. Хочется, чтобы каждый из вас был по-настоящему счастлив. Вы – самая крутая молодежь нашего города, этот праздник для вас!" Алексей Ломакин

Первым темиртауская публика встретила павлодарского певца abdr. Поп-певец входит в топ наиболее талантливых и популярных исполнителей Казахстана. В его музыке сочетаются оригинальные ритмы и мотивы и глубокие, неординарные тексты. В этом присутствующие убедились лично.

Многие ждали выступление именно этих артистов – казахстанского рэп-дуэта Tanir & Tyomcha. Da Da Da, "До мурашек", "Потеряли пацана" – эти и другие популярные синглы зрители исполнили вместе с певцами. Также темиртаусцы первыми услышали новый трек исполнителей.





Фото: Игорь Узаревич



Завершило "Новогодний фестиваль" выступление бойз-бэнда Rin’Go, который уже больше 15 лет входит в число самых популярных коллективов отечественного шоу-бизнеса. Они произвели настоящий фурор: безупречно поставленные танцы, мощная энергетика и не вызывающий сомнения вокальный талант артистов срывали бурные аплодисменты публики.

"Все артисты отлично выступили. Спасибо "АрселорМиттал Темиртау", это был волшебный праздник. Здесь спел мой любимый исполнитель abdr. Он мне даже помахал рукой, я очень этому рада", – сказала зритель фестиваля Улпан Абзалбекова.

Фанат Галина Полтойянен уточнила, что для нее большим удивлением было то, что приезжают такие крутые звезды.