Мигрантов высадили у дома вице-президента США в мороз

Три автобуса с мигрантами из Техаса, которых высадили на морозе возле резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне, первоначально должны были прибыть в Нью-Йорк на Рождество, сообщает Zakon.kz.

Около 110-130 мужчин, женщин и детей высадили возле Военно-морской обсерватории при температуре около 15 градусов в канун Рождества. Многие из низ были одеты в футболки или легкие толстовки, передает New York Post.

Мигрантов встретили местные волонтеры, которые дали им одеяла и отвели в местную церковь, где их накормили и дали кров.

Пресс-секретарь Белого дома Абдулла Хасан назвал высадку мигрантов из автобусов "жестоким, опасным и позорным трюком".



"Как мы неоднократно заявляли, мы готовы работать с кем угодно – как с республиканцами, так и с демократами – над реальными решениями, такими как всеобъемлющая иммиграционная реформа и меры по охране границ, которые президент Байден направил в Конгресс в первый день своего пребывания в должности, но эти политические игры ничего не дают и только подвергают опасности жизни людей". Абдулла Хасан

Мигранты, в основном из Южной и Центральной Америки, прибыли в Вашингтон в субботу вечером после двухдневного путешествия из Техаса. По данным Washington Post, это был самый холодный сочельник в истории столицы.

Власти Техаса не подтвердили свою причастность. Губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбботт, с весны отправляет автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, Вашингтон и другие города, управляемые демократами. Он не прокомментировал журналистам ситуацию.

В сентябре Эбботт отправил два автобуса с мигрантами в дом Харрис в Вашингтоне и продолжал делать это.

Эбботт враждует с администрацией Джо Байдена по поводу ее решения иммиграционного кризиса на южной границе.

Ранее Эбботт направил письмо президенту Байдену с просьбой оказать федеральную помощь, чтобы справиться с огромным количеством мигрантов до того, как зимняя погода достигнет Техаса.



"Этот ужасный кризис для приграничных общин Техаса – катастрофа, которую вы сами создали. Эти общины и штат плохо подготовлены для выполнения работы, порученной федеральному правительству – размещения тысяч мигрантов, ежедневно прибывающих в страну. С наступлением опасных температур многие из этих мигрантов рискуют замерзнуть насмерть на городских улицах". Грег Эбботт

Губернатор Техаса также отметил, что решение кризиса является не задачей приграничных штатов, а работой президента.

