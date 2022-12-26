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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории Казахстана все еще будет сохранять свое влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков.

"Под влиянием атмосферных фронтов на юге страны ожидаются осадки (дождь, снег), на крайнем севере РК – небольшой снег. На западе, севере, юге республики – туман, на юге и востоке РК – усиление ветра". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный, южный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -16...-18°С, днем -8...-10°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +1...+3°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +7...+9°С.

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