Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Елочки бывают разные: автолюбители собрали новогодний символ из машин в Алматы

Новый год Фото: скрин видео
Пока другие горожане наряжали привычные деревца, члены местных автоклубов решили покреативить. И надо сказать, получилось у них это блестяще во всех смыслах: от традиционных гирлянд отказываться все же не стали. О духе праздника и чуде, рождающемся из простых вещей – в материале Zakon.kz.

Порой не обязательно ждать визита Деда Мороза, чтобы проникнуться новогодней атмосферой. Хочешь праздника? Создай его сам! Видимо, именно этим правилом руководствуются участники ежегодного автофлешмоба и который раз обходятся своими силами, без "бороды из ваты".  


Акция

Фото: предоставлено организатором

Текущий предпраздничный месяц они украсили огромной "авто-елкой". Вот что о необычном мероприятии рассказала организатор Марина Лобенко:

"Мы и ранее воплощали в жизнь оригинальные идеи. Например, составляли из машин еловую ветвь, часы, показывающие без пяти 12. А в этом году придумали: так, нужно сделать елку! Решили и взялись за дело. Сначала собрали импровизированный макет, чтобы посмотреть, как это может выглядеть в итоге. Подумали, что для красоты нужны огоньки. Тогда в группе автолюбителей я сообщила участникам акции: понадобятся гирлянды на батарейках. После было самое сложное – реализация идеи на открытом пространстве. На расстановку автомобилей ушло четыре часа, чуть ли не шагами и веревочками мерили расстояние между ними, чтобы все было ровно. Зато каков результат!".  

А результат действительно вышел впечатляющим: более 30 нарядных, весело переливающихся всеми цветами радуги авто просигналили в едином порыве – такой вот транспортный Jingle Bells. И в этом гуле чудесным образом рассеялись грусть, усталость, необходимость несколько часов простоять на морозе и отложить дела. 


"Оно того стоило! Некоторые пришли с детьми, мы пели "В лесу родилась елочка", водили хороводы. Дарили друг другу подарки. И все это было создано нами. Такое наслаждение испытываешь, когда это понимаешь", – поделилась Марина. 

К слову, праздничная эстафета была передана столичным автомобилистам. Что ж, ждем новогоднего ответа из Астаны! 

Читайте также

Появилось видео с открытия мемориала жертвам январских событий в Алматы

Алматинский зоопарк поделился радостной новостью

Бенгальский огонь и ковер: новогодний эксперимент провели спасатели ВКО

Ирина Мишура
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
футболист
Легенда мирового футбола Пеле попрощался с семьей и друзьями
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления