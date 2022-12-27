Елочки бывают разные: автолюбители собрали новогодний символ из машин в Алматы

Пока другие горожане наряжали привычные деревца, члены местных автоклубов решили покреативить. И надо сказать, получилось у них это блестяще во всех смыслах: от традиционных гирлянд отказываться все же не стали. О духе праздника и чуде, рождающемся из простых вещей – в материале Zakon.kz.

Порой не обязательно ждать визита Деда Мороза, чтобы проникнуться новогодней атмосферой. Хочешь праздника? Создай его сам! Видимо, именно этим правилом руководствуются участники ежегодного автофлешмоба и который раз обходятся своими силами, без "бороды из ваты".





Фото: предоставлено организатором



Текущий предпраздничный месяц они украсили огромной "авто-елкой". Вот что о необычном мероприятии рассказала организатор Марина Лобенко:

"Мы и ранее воплощали в жизнь оригинальные идеи. Например, составляли из машин еловую ветвь, часы, показывающие без пяти 12. А в этом году придумали: так, нужно сделать елку! Решили и взялись за дело. Сначала собрали импровизированный макет, чтобы посмотреть, как это может выглядеть в итоге. Подумали, что для красоты нужны огоньки. Тогда в группе автолюбителей я сообщила участникам акции: понадобятся гирлянды на батарейках. После было самое сложное – реализация идеи на открытом пространстве. На расстановку автомобилей ушло четыре часа, чуть ли не шагами и веревочками мерили расстояние между ними, чтобы все было ровно. Зато каков результат!".

А результат действительно вышел впечатляющим: более 30 нарядных, весело переливающихся всеми цветами радуги авто просигналили в едином порыве – такой вот транспортный Jingle Bells. И в этом гуле чудесным образом рассеялись грусть, усталость, необходимость несколько часов простоять на морозе и отложить дела.





"Оно того стоило! Некоторые пришли с детьми, мы пели "В лесу родилась елочка", водили хороводы. Дарили друг другу подарки. И все это было создано нами. Такое наслаждение испытываешь, когда это понимаешь", – поделилась Марина.

К слову, праздничная эстафета была передана столичным автомобилистам. Что ж, ждем новогоднего ответа из Астаны!