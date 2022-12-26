Курс доллара еще снизился на торгах 26 декабря
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,10 тенге, снизившись на 0,79 тенге, передает Zakon.kz.
Торгов по остальным валютам не проводилось.
По официальным данным Национального банка РК, курс евро составляет 490,1 тенге, рубля – 6,81 тенге, китайского юаня – 66,15 тенге .
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 488-494 тенге, российские рубли – по 6,35-6,65 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 26 декабря.
Так, февральские фьючерсы на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures подорожали на 2,99% и составили 83,95 доллара за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 2,07%, до 79,25 доллара за баррель.
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