Почему у школьников в Алматинской области забрали врученные акимом сертификаты на 100 тысяч тенге

25 декабря 2022 года в регионах Казахстана прошли президентские елки. На них акимы вручали детям подарки и сертификаты на 100 тыс. тенге. В соцсетях 26 декабря появилась информация, что у некоторых детей в Алматинской области учителя якобы отобрали денежные сертификаты, сообщает Zakon.kz.

С такой жалобой в Instagram-паблик konaevkz обратилась одна из родственников опекунов девочки, которой вручили пакет с подарками, а внутри был сертификат на 100 тыс. тенге на одежду. По ее словам, после мероприятия в автобусе у детей сертификаты забрали. В администрации школы №46 объяснили такой поступок тем, что они уже начали покупать вещи детям.

Корреспонденту Zakon.kz в Управлении образования Алматинской области сообщили, что сертификаты на 100 тыс. тенге "были обналичены и вручены опекунам и родителям".

"Ранее их собрали в целях безопасности и сохранности, чтобы школьники не потеряли. Касательно аудиозаписи детали уточняются, информация будет сообщена дополнительно". Пресс-служба Управления образования Алматинской области

23 декабря 2022 года стало известно, что в Алматинской области 75 млн тенге выделили за "мертвых душ" по программе ArtSport.

