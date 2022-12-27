Купи сейчас – плати потом: какие товары можно приобрести к новогодним праздникам в рассрочку

Новогодние и рождественские праздники подразумевают вручение подарков. Конечно, хочется порадовать близких самыми желанными и долгожданными презентами. Редакция Zakon.kz подготовила подборку возможных вариантов, которые могут помочь вам при выборе подарка родным.

Безусловно, в Новый год хочется порадовать членов семьи и любимых какими-то сказочно неожиданными или, наоборот, долгожданными подарками. Чтобы основательные покупки или их количество не выбили вас из колеи в финансовом плане, можно использовать рассрочку, получая при этом приятные бонусы. Рассрочку на нужную покупку можно оформить сроком от трех месяцев до двух лет, в зависимости от цены товара. Это удобный вариант поэтапных выплат без переплат, процентов и первоначального взноса.

Акцией 0-0-24 в Jusan -магазине можно воспользоваться до 1 января 2023 года. Под нее попадают все категории товаров – это более чем 800 тыс. товаров и услуг по 3500 категориям.

Также Jusan-магазин приготовил подарок для покупателей в виде бонусов 15% на все товары стоимостью до 50 тыс. тенге при оплате в рассрочку или картами Jusan. Бонусы распространяются на предусмотренные категории товаров и список продавцов, участвующих в акции.

Дополнительным удобством является и то, что выбрать и купить подарок членам семьи, коллегам и друзьям можно не отрываясь от дел с помощью мобильного приложения в разделе Jusan-магазин. Это очень выгодно, когда нет лишнего времени в предпраздничной суматохе.

Итак, такой метод платежа позволит безболезненно исполнить давнюю мечту ребенка и купить ему компьютерную технику. К примеру, подойдет игровой компьютер или консоли, которые наверняка обрадуют подростков.





Фото: Jmart.kz



Кроме того, к корпоративу или новогоднему вечеру можно приобрести в подарок супруге ювелирное украшение, о котором она давно мечтала и в котором будет блистать на празднике. Или порадовать необходимым, но не менее затратным подарком – комплектом зимних шин, тем самым обезопасив любимую и ее пассажиров. Расходы на авто бывает сложно отложить на потом, потому что чаще всего дело касается ежедневного комфорта и безопасности.



Фото: pexels



Для бытовой техники и мелких гаджетов, которые дорого стоят, тоже будет не лишним деление цен на комфортные суммы. Копить на электронику не очень выгодно, потому что она быстро дорожает, а вот платить частями вполне удобно. Поэтому сделать семье подарок в виде нового холодильника, телевизора или стиральной машины, а себе – смартфона, – лучшее начало нового года.



Конечно, не нужно забывать и про здоровье и тело. Все члены семьи, несомненно, оценят появление в доме тренажеров или аксессуаров для спорта. Подтянутая фигура всегда в моде. Потому многие стремятся похудеть и привести свою фигуру в соответствие с современными представлениями о красоте. Не все могут себе позволить систематические походы в спортзал из-за загруженности или ненормированного рабочего графика. Но не стоит отказываться от возможности заниматься спортом – для этого достаточно купить тренажеры для дома. Тем более такое приобретение пригодится после обильных праздничных застолий и посещения гостей.

Фото: Jmart.kz



Ну и, конечно же, если в этой суете вы не успели украсить дом или обзавестись главным атрибутом праздника, можно воспользоваться возможностью онлайн-покупки и заказать зеленую красавицу с доставкой на дом, расплачиваясь за покупку частями и без переплат.

