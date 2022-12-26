В Афганистане закрыли несколько НПО после запрета талибов на женский персонал

Несколько иностранных гуманитарных организаций объявили о приостановке своей деятельности в Афганистане после того, как Талибан (запрещенная в Казахстане террористическая организация) приказал всем НПО не допускать к работе женщин, сообщает Zakon.kz.

Заявление Талибана вызвало предупреждения со стороны международного сообщества и НПО о том, что гуманитарная помощь в страну может сильно пострадать, сообщает South China Morning Post.



В частности, приостановил деятельность Международный комитет спасения, который оказывает экстренную помощь в области здравоохранения, образования и других сферах. Комитет нанял на работу 3000 женщин по всему Афганистану.



В Министерстве экономики Афганистана заявили о "множественных жалобах" на несоблюдение женщинами дресс-кода. Эту же причину ранее власти Афганистана использовали для запрета посещения университетов для женщин. Кроме этого, талибы запретили девочкам обучаться в средней школе.

Женщин также вытеснили со многих государственных должностей, им запретили передвигаться без родственника-мужчины и предписали "покрываться вне дома".

Международное сообщество назвало соблюдение прав женщин "камнем преткновения" в переговорах с правительством Талибана.

