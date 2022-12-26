Южная Корея не смогла отследить четыре из пяти беспилотников КНДР

БПЛА могли находиться в воздушном пространстве Республики Корея более семи часов, сообщает Zakon.kz.

Военные Южной Кореи не смогли отследить четыре из пяти беспилотников КНДР, которые проникли в южнокорейское воздушное пространство 26 декабря, сообщает Yonhap.



Один из аппаратов достиг северной части Сеула и вернулся обратно в КНДР. Другие четыре совершили вторжение со стороны острова Канхвадо к северо-западу от Инчхона. Они оставались в том же районе. Позже их потеряли радары, точный маршрут их полета отследить не удалось.

Южнокорейские военные предполагают, что беспилотники КНДР могли находиться в воздушном пространстве Республики Корея не менее семи часов.

По их данным, в пограничных районах провинции Кёнгидо примерно в 10:25 по местному времени (07:25 по времени Астаны) выявили "неустановленные объекты".

Эта техника пересекла военную демаркационную линию и появилась в Пхаджу, Кимпхо, на острове Канхвадо, что привело к временной приостановке выполнения около 30 гражданских авиарейсов в аэропортах Сеула.