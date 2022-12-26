Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Южная Корея не смогла отследить четыре из пяти беспилотников КНДР

Южная Корея БПЛА Фото: pixabay
БПЛА могли находиться в воздушном пространстве Республики Корея более семи часов, сообщает Zakon.kz.

Военные Южной Кореи не смогли отследить четыре из пяти беспилотников КНДР, которые проникли в южнокорейское воздушное пространство 26 декабря, сообщает Yonhap.

Один из аппаратов достиг северной части Сеула и вернулся обратно в КНДР. Другие четыре совершили вторжение со стороны острова Канхвадо к северо-западу от Инчхона. Они оставались в том же районе. Позже их потеряли радары, точный маршрут их полета отследить не удалось.

Южнокорейские военные предполагают, что беспилотники КНДР могли находиться в воздушном пространстве Республики Корея не менее семи часов.

По их данным, в пограничных районах провинции Кёнгидо примерно в 10:25 по местному времени (07:25 по времени Астаны) выявили "неустановленные объекты".

Эта техника пересекла военную демаркационную линию и появилась в Пхаджу, Кимпхо, на острове Канхвадо, что привело к временной приостановке выполнения около 30 гражданских авиарейсов в аэропортах Сеула.

Читайте также

В Китае больницы переполнены из-за роста заболеваний коронавирусом

Авторы мемориала "Тағзым" ответили на критику из соцсетей

После сильного снегопада в Нью-Йорке началось мародерство

Данияр Кунафин
Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления