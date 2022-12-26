АПЛ возвращается: какие матчи порадуют болельщиков сегодня

Английская Премьер-лига снова в деле после небольшой паузы. Сегодня, 26 декабря, стартует 17-й тур, где фанаты футбола вновь смогут поболеть за любимые команды. Рассказываем, какие матчи стоит посмотреть в первый день и почему.

"Лестер" – "Ньюкасл" (21:00)

"Ньюкасл" выиграл свои последние пять матчей в лиге, причем его последняя победа была одержана над "Челси" на "Сент-Джеймс Парк" в прошлом месяце. Успех в этом матче поднял их на третье место в таблице.

Такой головокружительный результат обеспечил "сорокам" место в Лиге чемпионов как раз к перерыву на Чемпионат мира. "Ньюкасл" не проигрывал во всех турнирах после последнего поражения на "Энфилде" в августе – это единственная неудача команды в сезоне на данный момент. Этот показатель превзошли только "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Очень отлаженная оборона, включая новое пополнение в лице Свена Ботмана, и блестящая форма лучшего игрока октября в Премьер-лиге Мигеля Альмирона сделали команду Эдди Хау настоящим открытием.

"Лестеру" катастрофически не везло на старте Премьер-лиги. Однако перед Чемпионатом мира их форма изменилась. Команда Брендана Роджерса выиграла четыре из последних пяти игр до перерыва, поднявшись на 13-е место в таблице.

Обе команды настроены на победу, поэтому болельщики смело могут рассчитывать на красочный праздник футбола.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

победа "Лестера" – 3.45, ничья – 3.55, победа "Ньюкасла" – 2.21

"Арсенал" – "Вест Хэм" (2:00)

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как "Арсенал" к середине декабря лидировал в турнирной таблице Премьер-лиги. Однако сейчас вокруг "Эмирейтс" поднялся ажиотаж, которого уже некоторое время не ощущалось.

"Канониры" могут заработать преимущество в восемь очков благодаря победе на родном стадионе, окончательно опередив "Манчестер Сити", который сыграет двумя днями позже.

Во время зимних каникул подопечные Артеты получили в свои руки один трофей в виде Суперкубка Дубая, обыграв "Лион" и "Милан" в товарищеском турнире с участием четырех команд, но их финальная выставочная игра на "Эмирейтс" закончилась разочаровывающим поражением со счетом 2:0 от "Ювентуса".

"Вест Хэм" же сыграл вничью с "Фулхэмом" после побед над "Кембриджем" и "Удинезе".

Все шесть последних домашних матчей "Арсенала" в Премьер-лиге с "Вест Хэмом" завершились в пользу "канониров", которые также лидировали со счетом 2:1 на лондонском стадионе в мае, и Артета, без сомнения, будет рад возможности снова одержать победу над своим давним знакомым, Мойесом.

Игра "Вест Хэма" в обороне на выездных матчах внушает оптимизм, но их собственные проблемы с атакой вряд ли пойдут на пользу против хорошо подготовленной защитной линии "Арсенала". Несмотря на это, смело можно сказать, что предстоящий матч будет очень интересным.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

победа "Арсенала" – 1.53, ничья – 4.30, победа "Вест Хэма" – 6.70

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