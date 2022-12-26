Авторы мемориала "Тағзым" ответили на критику из соцсетей

Архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева, являющиеся авторами мемориала жертвам январских событий "Тағзым", прокомментировали сообщения в социальных сетях, критикующие качество работ по созданию монумента, сообщает Zakon.kz.

В частности, архитекторы выразили категорическое несогласие с претензиями о якобы использованных при создании монумента искусственных материалах, "щелях" и зазорах между плитами и так далее.



Об использованных при строительстве материалах

Алексей Ивженко заявил, что все материалы, примененные на стелах – натуральные. Это исключительно камни различных пород, такие как гранит, мрамор, сланец.

"Мы сознательно избегали применения искусственных материалов, таких как кафельная плитка, керамогранит, так как посчитали это неприемлемым для сооружения, выражающего столь важные в истории страны события. Стелы, открывающие черную зону мемориала, созданные из сланцевого камня, сознательно выполнены в грубой геометрии, так как олицетворяют собой трагедию (смерть, хаос) январских событий. Неровные грани каждой массивной каменной плиты, а также рваные фасады самой стелы по нашему художественному замыслу выражают скорбь, потери, а также человеческие утраты – фактически шрамы, оставшиеся в сердцах казахстанцев. То есть так называемые "щели", о которых сокрушается автор видео, являются архитектурным замыслом". Алексей Ивженко

Гайни Сагидуллаева заявила, что напольная плитка сделана из натурального камня, гранита, который при контакте с водой, влажностью, холодом меняет свой цвет.

"Это знает любой специалист. То, что гранит имеет другой цвет при высокой влажности, не означает, что он нечистый. Зазоры между плитками на земле созданы как специальные водосточные каналы. То есть не "щели", а места, куда стекают дождевые, талые воды. Гайни Сагидуллаева

Об "оторванной" плитке



Алексей Ивженко отметил, что это может быть правдой, поскольку, вполне возможно, что из-за погодных условий клей не прихватился.

"Это, конечно недоработка подрядчика, которая, насколько мне известно, была оперативно исправлена. Но, с другой стороны, из видео непонятно, может, она могла быть оторвана намеренно (не обязательно автором видео). В этой связи напоминаем, что порча объекта предполагает установленную законом ответственность, не говоря уже о моральной стороне такого поступка. Мемориал был установлен в зимнее время, в связи с чем вполне могут возникнуть некоторые недостатки в укладке, монтаже. Как и в любом строительстве, всегда есть период усадки, могут появляться трещины, сколы и т.д. Особенно если учитывать тот факт, что определенная часть работ проводилась при минусовой температуре, такие моменты естественны и неизбежны, это норма. В любом случае, мы ведем авторский надзор и в рамках гарантийных обязательств подрядчика-строителя все оперативно устраняется сейчас и будет устраняться далее. Оторванные плитки из видео уже восстановлены, плитки со сколами готовы к замене и т.д.". Алексей Ивженко

О нездоровом ажиотаже



Алексей Ивженко также заявил, что памятник, имеющий глубокий смысл и большое значение для всего общества, оказался в центре нездорового пиара и хайпа.





"Мы получили очень много положительных оценок своей работы со стороны представителей профессионального сообщества. В свою очередь человек, желающий во что бы то ни стало найти изъян и очернить чужую работу, найдет повод для критики даже там, где его нет. При этом мы всегда открыты для объективной дискуссии и справедливой критики". Алексей Ивженко







