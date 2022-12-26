Водитель погиб в результате ДТП с участием двух фур на трассе в ЗКО

Автомашины Volvo и DAF столкнулись 24 декабря около 18:00 на трассе Самара – Шымкент, в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области, один из водителей погиб, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 44-летний водитель, управляя автомашиной марки Volvo, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения.





Фото: пресс-служба ДП ЗКО







На встречке он допустил столкновение с автомашиной марки DAV, которой управлял 39-летний гражданин Кыргызстана.





Фото: пресс-служба ДП ЗКО







В результате ДТП 44-водитель Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП.





Фото: пресс-служба ДП ЗКО











Его 24 летний пассажир госпитализирован в ОКБ города Уральска.





Фото: пресс-служба ДП ЗКО







По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".