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Водитель погиб в результате ДТП с участием двух фур на трассе в ЗКО

ДТП Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Автомашины Volvo и DAF столкнулись 24 декабря около 18:00 на трассе Самара – Шымкент, в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области, один из водителей погиб, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 44-летний водитель, управляя автомашиной марки Volvo, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения.


фура

Фото: пресс-служба ДП ЗКО


На встречке он допустил столкновение с автомашиной марки DAV, которой управлял 39-летний гражданин Кыргызстана.


ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО


В результате ДТП 44-водитель Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП.


ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО



Его 24 летний пассажир госпитализирован в ОКБ города Уральска.


фура

Фото: пресс-служба ДП ЗКО


По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

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