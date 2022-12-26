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Умер автор хита "Будет все, как ты захочешь"

музыкант Фото: Instagram/tatijana_gvenetgroup
Российский музыкант, продюсер и автор песен Александр Шевченко ушел из жизни в возрасте 61 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет НТВ, о смерти артиста рассказали представители группы "Зодчие", солистом которой когда-то был Шевченко.

Предполагается, что причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Александр Шевченко – бывший солист группы "Зодчие", в 1997 году вместе со своей группой "Дежа-вю" выпустил альбом "Будет все, как ты захочешь" с одноименной песней, которая стала хитом.

Также Шевченко был продюсером и композитором, писал песни для Алсу ("Иногда", Everybody, "Снег", "Босиком", "Зимний сон"), Жасмин ("Долгие дни", "Прыгала через огонь", "Ты далеко"), Ирины Аллегровой ("Без вины виновата я") и других артистов.

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