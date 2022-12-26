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Молодую пару подозревают в поставке крупной партии наркотиков в Атырау

задержание Фото: polisia.kz
В Атырау задержаны 18-летняя девушка и 20-летний парень, прибывшие из Семея. Пару подозревают в поставке крупной партии синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области, при обыске в одной из арендованных квартир обнаружены синтетические наркотические средства общим весом 360 г, а также многочисленные zip-пакеты, электронные весы и другие приспособления.

"Также задержанными лицами были указаны шесть мест, в которые они успели заложить синтетические наркотики общим весом 45 г", – говорится в сообщении.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.


По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами". 

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