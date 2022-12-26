В Японии число погибших из-за снегопада увеличилось до 17

Многие несчастные случаи произошли из-за падения людей с крыш или падения больших масс снега с крыш, сообщает Zakon.kz.

В результате сильного снегопада на большей части территории Японии погибли 17 человек, более 90 получили ранения, сотни домов остались без электричества, пишет The Guardian.



Мощные зимние фронты с прошлой недели обрушили на северные регионы страны обильные снегопады, в результате чего сотни автомобилей застряли на автомагистралях, задерживались службы доставки.

В результате снегопадов, выпавших в рождественские выходные, число погибших достигло 17 человек, а число раненых – 93 к утру 26 декабря. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Многие из них упали во время уборки снега с крыш или оказались погребенными под толстым слоем снега, сошедшего с крыш.



Муниципальные власти призвали жителей соблюдать осторожность при уборке снега и не работать в одиночку.

Во многих районах северо-восточной Японии выпало в три раза больше снега, чем в среднем за сезон. Десятки поездов и авиарейсов приостановили на севере Японии до 25 декабря, но с тех пор, по данным министерства транспорта, движение в основном возобновилось.