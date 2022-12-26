В Китае больницы переполнены из-за роста числа больных коронавирусом

По оценкам британской компании Airfinity, занимающейся сбором медицинских данных, в Китае от COVID-19 ежедневно умирают более 5 тыс. человек. Это резко контрастирует с официальными данными из Пекина о текущей вспышке заболевания в стране, сообщает Zakon.kz.

Работающий в Пекине врач Говард Бернштейн заявил, что за более чем три десятилетия работы в неотложной медицине он никогда не видел ничего подобного, пишет Reuters.



По его словам, пациенты поступают в больницу во все возрастающем количестве; почти все они пожилые, и многие из них очень плохо себя чувствуют с симптомами COVID-19 и пневмонии.

Слова Бернштейна отражают аналогичные свидетельства медицинского персонала по всему Китаю, который пытается справиться с ситуацией после резкого изменения строгой политики Китая в отношении болезни.

Это, безусловно, самая крупная вспышка в стране с тех пор, как пандемия началась в городе Ухань. Государственные больницы и крематории Пекина также испытывают трудности в этом месяце в связи с высоким спросом.