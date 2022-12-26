В Таразе погоню за нетрезвым водителем сняли на видео

Сотрудники батальона патрульной полиции в ночное время обратили внимание на Lexus 570, водитель которого нарушил ПДД, сообщает Zakon.kz.

Полицейские попросили водителя остановиться, однако мужчина проигнорировал их. Он не подчинился и продолжил движение на большой скорости по направлению в Алматы.



Когда полицейские преследовали водителя, у Lexus лопнуло переднее колесо. Автомобиль остановился, водителя задержали.



Согласно заключению медицинской экспертизы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, а также употребил каннабиноиды.

Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, проблемы со страховкой, неподчинение полицейским, а также управление авто в нетрезвом состоянии.

По решению суда мужчину арестовали на 15 суток, а также лишили водительских прав на семь лет. Автомобиль водворили на штрафстоянку.





