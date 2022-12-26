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Туман и сильный ветер ожидаются в трех областях Казахстана во вторник

зима Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны на 27 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах, 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане – временами туман.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области – туман.

На севере, юге, в центре Мангистауской области – туман.

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Казгидромет Западно-Казахстанская область Мангистауская область Туркестанская область
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