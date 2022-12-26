Туман и сильный ветер ожидаются в трех областях Казахстана во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны на 27 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах, 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане – временами туман.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области – туман.

На севере, юге, в центре Мангистауской области – туман.