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Дмитрию Рогозину провели операцию после ранения при обстреле Донецка

экс-глава Роскосмоса Фото: Twitter/Дмитрий Рогозин
Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину провели операцию после ранения при обстреле Донецка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, Рогозину удалили осколок из шейного позвонка, он идет на поправку.

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку", – сказал помощник Рогозина.

Политик получил ранение в спину в момент, когда находился в гостинице, попавшей вечером 21 декабря под обстрел в Донецке.

Дмитрий Рогозин занимал должность гендиректора "Роскосмоса" с мая 2018 года по июль 2022 года. На его место был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.

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