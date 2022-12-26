В Карагандинской области на 200 водоемах спасают карпов и сазанов

На 200 карагандинских водоемах из-за морозов сотрудники Управления природных ресурсов региона спасают карпов и сазанов, чтобы они не задохнулись под толстым слоем льда. Считается, что 20% рыбы не доживают до весны именно из-за недостатка воздуха, сообщает Zakon.kz.

Специалисты рассказали телеканалу "Астана", что приходится искусственно вручную обогащать воду кислородом. Для этого бурят лунки и ставят в них камыш. Даже если отверстия затянет льдом, кислород все равно пройдет сквозь полые стебли растений.

Отмечается, что в этом году в пруды и озера региона выпустили более 400 тыс. мальков и сеголеток рыбы.