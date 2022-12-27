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Чем грозит человеку дефицит солнечного света

лес Фото: pixabay
Врач-терапевт, кардиолог Иван Ромасов предупредил о том, что нехватка солнечного света грозит человеку ожирением, депрессией и другими опасными последствиями, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь при недостатке солнечных лучшей, рассказал специалист изданию "Доктор Питер", нарушается циркадный ритм: могут появиться проблемы с засыпанием и сном, депрессия, а также снизиться активность.

"Дело в том, что световые волны, попадая на сетчатку глаза, превращаются в нервный импульс – в зависимости от его интенсивности шишковидная железа в головном мозгу во время сна вырабатывает гормон мелатонин, который, собственно, и регулирует циркадный ритм", – сказал он, добавив, что мелатонин также влияет на работу эндокринных желез, участвует в антиоксидантной активности и защите от раковых опухолей, влияет на "гормон радости" серотонин.

Затем снижается выработка в организме витамина D, что, по словам врача, может привести к частым простудам, повышенной утомляемости, хроническим болям, запорам, замедленной регенерации кожи, повышенной хрупкости костей, кариесу и пародонтозу, выпадению волос, нарушению сна, снижению памяти и внимания и даже бесплодию.

В подобной ситуации нарушается и соотношение жиросжигающих гормонов, в результате чего организм начинает активнее "запасать" жиры – появляется избыточный вес, уточнил врач. 

Кроме того, добавил он, ученые обнаружили связь между снижением уровня витамина D и синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, невынашиванием беременности, преэклампсией и другими гинекологическими проблемами.

Для профилактики дефицита солнца врач рекомендовал чаще выходить на улицу в солнечные дни, шире открывать шторы, включать источники искусственного освещения, помыть окна, подвинуть рабочий стол ближе к окну, больше двигаться, принимать препараты витамина D3 и использовать лампы для светотерапии. А также включать в рацион индейку, морскую рыбу (лучше жирную), ананасы, яблоки, сливы, бананы, шоколад и орехи.


Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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