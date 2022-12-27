Несколько экибастузских домов 27 декабря временно вновь останутся без тепла

В ряде домов в городе Экибастузе 27 декабря планируют временно отключить подачу тепла в связи с заменой участка тепловой сети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, с 9:00 до 15:00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.

"Теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по ул. Молдагуловой, 22, 24/б, 26, Инженерный проезд, 11, 13, 3/1, 4, а также у юридических лиц по адресам: ул. Момышулы, 23, 29, Молдагуловой, 22", - говорится в сообщении.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

8 декабря в Экибастузе был отменен режим ЧС.

