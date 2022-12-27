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Стали известны подробности гибели 14-летнего школьника в Актюбинской области

Стали известны подробности гибели 14-летнего школьника в Актюбинской области Фото: скриншот с видео
Отец подростка, который умер недавно при странных обстоятельствах в Актюбинской области рассказал, что его сына убил старшеклассник, сообщает Zakon.kz

По версии родителей девятиклассника Рустема Жалмуратова, его с приятелями избивал знакомый одиннадцатиклассник. Потом уже мертвого Рустема пытались реанимировать, кидая в лицо снег, а затем на руках принесли в дом к медсестре. Информацию о том, что у подростка были проблемы с сердцем, семья категорически опровергает. Уверяют, парень был абсолютно здоров.

"Ученик 11-го класса во дворе своего дома поставил в ряд девятиклассников и бил по одному. Затем подошел к моему сыну, который стоял последним, оперся рукой о другого и с размаху пнул сына. Рустем сначала присел, а затем упал и уже не очнулся".отец парня Руслан Жалмуратов

Как сообщали ранее, Рустем Жалмуратов вышел вечером 20 декабря из дома и больше не вернулся. Трагедия произошла в Шалкарском районе и шокировала регион. В полиции говорят, что на теле погибшего не было признаков насильственной смерти.



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