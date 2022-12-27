Скончался первый пациент, зараженный амебой, поедающей мозг

В Южной Корее скончался первый пациент, зараженной амебой вида Naegleria Fowleri, разрушающей клетки головного мозга, сообщает Zakon.kz

О первом случае заражения амебой вида Naegleria Fowleri стало известно совсем недавно. Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) выявило заболевание у человека, который умер после возвращения из продолжительного пребывания за границей.

Как выяснилось, несколько месяцев мужчина провел в Таиланде. 10 декабря он приехал в родную Южную Корею, после чего почувствовал себя плохо — у него начались головные боли, рвота, проблемы с речью, лихорадка.



Спустя 11 дней больного не стало из-за менингита. Врачи обнаружили в его организме паразита — амебу вида Неглерия Фоулера, которая могла проникнуть в мозг через дыхательные пути.



Медики отмечают, что заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает нос. С током воды амеба может попасть туда, прицепиться к обонятельному нерву и, поедая нервную ткань, двигаться в сторону мозга.

Отметим, в Казахстане случаи заражения смертельно опасной амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека не фиксировались. По крайней мере такой информации в официальных источниках нет.