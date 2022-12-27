Порадуйте кролика! В чем встречать этот новый год

Стилисты дизайнеры рассказали какие новогодние наряды нужно выбрать, чтобы задобрить символа 2023 года, сообщает Zakon.kz

В выборе палитры цветовой гаммы праздничного наряда Кролик не ограничивает. Подойдут базовые пастельные оттенки, приближенные к природным. Но и не стоит забывать о том, что цветом стихии символа года выступают черный и синий. Наряды в такой цветовой гамме, как пишет Starhit оценит символ наступающего года и взамен одарит вас удачей и семейный благополучием.

В новогоднюю ночь отказаться стоит от кричащих, слишком ярких и неоновых оттенков — насыщенные цвета могут разозлить Кролика и отпугнуть его расположение к вам.

Абсолютный тренд, который придется по душе символу года — перья, уверяет дизайнер Валерия Утушкина. Если вас пригласили на вечеринку, можно выбрать красивое силуэтное платье с открытой спиной, обрамленное перьями. Для корпоратива подойдет более свободный костюм из атласа с декором на запястьях в виде перьев.



Одежда в бельевом стиле на протяжении нескольких лет остается популярной и актуальной. Можно подобрать блузу, юбку или платье-комбинацию. Такая легкая сексуальность точно сделает образ женственным. Наряд с кружевом подойдет для встречи Нового года с любимым или в компании друзей.

Не все готовы встречать праздник в шумной компании. Иногда хочется домашнего уюта и тепла. Если вы планируете организовать новогоднюю пижамную вечеринку, тоже следует подобрать красивый наряд. Обращайте внимание на однотонные комплекты из велюра, шелка или атласа. Также можно выбрать комплект с массивным принтом.

Надеть наряд, который похож на диско-шар, можно позволить себе только, пожалуй, в новогоднюю ночь! Обратите внимание на яркие и блестящие наряды, украшенные множеством паеток и страз.

