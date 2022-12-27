Войска Косово привели в боеготовность

На границе Сербии и Косово накалилась обстановка. Армия Косово, как и сербская армия приведены в боевую готовность, сообщает Zakon.kz

Как сообщает газета "Вечерне новости", согласно приказу, сотрудники сил безопасности должны быть сегодня ночью в казармах или в пределах досягаемости мобильных телефонов и быть готовыми к передвижению в ночное время.

Это распространяется на подразделения из Приштины, Пеи и Призрена. Всего 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщали, что сербская армия приведена в полную боеготовность.



