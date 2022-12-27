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В Талгарском районе нашли труп таксиста с 37 колото-резанными ранениями, убийца задержан

В Талгарском районе нашли труп таксиста с 37 колото-резанными ранениями, убийца задержан Фото: pixabay
Полицейские Талгарского района Алматинской области задержали убийцу таксиста найденного на окраине села Кендала с 37 колото-резанными ранениями, сообщает Zakon.kz.

По информации УП Талгарского района, преступление заблаговременно и изощренно продуманно убийцей, последний использовал одноразовый абонентский номер, сотовый телефон, вооружился качественным орудием, обладающим колюще-режущими свойствами, знал безлюдное место, где можно совершить убийство, пути отхода от данного места, где можно оставить автомашину умершего.

​Несмотря на тщательную подготовку злоумышленника он был задержан в Алматы по улице Сейфулина напротив здания ТРЦ "Мега" и дал признательные показания в совершении убийства из личных мотивов.

Подозреваемый водворен в ИВС при нем обнаружены и изъяты его одежда на момент совершения убийства, со следами крови, а также складкой нож.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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