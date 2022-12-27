Почему в Атырау несколько десятков жилых домов накануне остались без тепла

Коммунальщики сообщили причину аварии на магистральном теплопроводе в Атырау из-за которой 90 домов накануне днем остались без тепла, передает Zakon.kz

Как сообщает "Хабар 24" причина банальна - порыв на теплотрассе. К устранению было привлечено 15 сотрудников и 5 единиц техники.

Подачу отопления прекратили с полудня. Обещали дать вечером.

Уже поздно вечером руководитель городского отдела ЖКХ Алибек Муханбеталиев сообщил изданию "Ак Жайык", что дефект устранен:

"Закончили сварочные работы, начинаем заполнение теплосети". Алибек Муханбеталиев





Ранее в городе Экибастуз произошла крупная авария из-за которой город практически остался без тепла и горячей воды и буквально замерзал в лютые морозы. Тогда в Минэнерго сообщали о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.