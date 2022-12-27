Что подарить родителям, друзьям и второй половинке на Новый год

Каждому перед Новым годом предстоит выбрать подарок для близких. Специалисты рассказали, как выбрать презент, который точно принесет позитивные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Блогеры в беседе с интернет-изданием "Пятый канал" поделились советами, как правильно выбрать подарок на Новый год – 2023. По их словам, есть некоторые стандартные подарки, которые обрадуют каждого, важно определиться, кому дарить, – родителям, второй половинке или друзьям.

Что подарить папе на Новый год

Папы – самые таинственные родственники, так как о своих желаниях они говорят редко, поэтому им сложно выбрать подарок, но они всегда рады получить что-то особенное.

Можно удивить близкого человека и вручить миниатюрный аквариум с рыбками. Пусть у папы появятся новые "воспитанники". Они и комнату украсят, и ему будет интересно за ними приглядывать. Такой подарок почти как второй телевизор. Удивят главу семьи и более практичные подарки с элементами современных технологий. Например, свой выбор можно остановить на тапочках с подогревом. Этот элемент обуви несет в себе и комфорт, и тепло, и огромную пользу.

Что подарить маме на Новый год

Чтобы порадовать мам, которые часто тратят все свое время на работу и заботу о детях и редко балуют себя хотя бы тихим отдыхом, следует приобрести билет в театр или на другое мероприятие, которое позволит им отдохнуть от домашних дел, нарядиться, накраситься и выйти в свет.

Проявить заботу о маме можно, подарив ей что-то более материальное, например, пижаму. Такой предмет одежды оценит любой член семьи, поэтому стоит рассмотреть этот вариант в качестве подарка для всех домочадцев. Одинаковые пижамы помогут создать "домашнюю униформу" для семейных вечеринок. Но для мамы нужно выбрать самую мягкую, красивую и удобную. Свой выбор можно остановить на изделиях из шелка. Такая пижама точно произведет фурор.



Что подарить подруге на Новый год

Подруга – тот человек, который знает абсолютно все, поэтому ее сложно чем-то удивить, но нет ничего невозможного.

Если она занимается каким-то творчеством, то можно ей вручить, например, набор для рукоделия. Сейчас существует большой ассортимент таких подарков. Презент точно удивит подругу и позволит ей открыть новые грани таланта. Другой неплохой вариант для подарка – бьюти-бокс. Лучше собрать его своими руками, вспомнив о том, какие косметические бренды обожает подруга. Можно вложить к каждой позиции особое трогательное послание. Так девушке будет вдвойне приятно распаковывать подарок.

Что подарить другу на Новый год

Если друг – фанат какой-либо киновселенной или видеоигры, то особых проблем с выбором быть не должно.

Следует выбрать постеры или комиксы, основанные на любимом сюжете приятеля, но обязательно немного погрузиться в тему, чтобы выбрать каноничные материалы для настоящих ценителей. Другой подарок, который друг обязательно оценит, – это фитнес-браслет или умные часы. Если у молодого человека все еще нет такого гаджета, то стоит обязательно его презентовать. Приятель обязательно оценит, ведь это подарок, у которого значительная практическая польза.

Что подарить девушке на Новый год

Беспроигрышный вариант подарка для девушки – украшения. Перед Новым годом в магазинах образуются горы из различных аксессуаров, среди которых можно выбрать то, что обязательно понравится второй половинке.

Кулоны, подвески на цепочке, серьги – страсть многих девушек. При этом для таких предметов не обязательно узнавать размер, поэтому можно выбрать то, что обязательно порадует получательницу. Если неизвестно, какой дизайн точно понравится девушке, то лучше остановиться на минималистическом. Такие украшения легче сочетать с другими, а значит, всегда найдется образ, в который аксессуар впишется. Другим прекрасным подарком может стать уютный свитер или теплое худи. Стоит лишь определиться с принтом и цветом одежды. У такого подарка много плюсов, но главный из них – практичность и возможность проявить заботу о второй половинке. В холодные вечера избранница будет надевать эту вещь и вспоминать о любимом человеке.

Что подарить парню на Новый год

Беспроигрышный вариант удивить и порадовать любимого – конструктор.

"Из отдельных плюсов: конструктор не все позволяют себе купить в обычной жизни, поэтому получить такое на Новый год будет очень приятно, а также не обязательно присматривать конструктор в детском отделе, ведь есть и более взрослые варианты, стоит лишь поискать", – рекомендуют блогеры.

Если же парень слишком серьезный и не оценит конструктор, то стоит выбрать не менее интеллектуальный подарок. Например, можно вручить ему сертификат на прохождение онлайн-курса по теме, которой он интересуется.



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