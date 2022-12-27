Футболист Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром в истории международных матчей
Parimatch приготовил для вас Новогодний
Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в
Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и
другие призы на 50 млн тенге.
В итоговый зачет IFFHS вошли голы, которые были оформлены в официальных международных клубных турнирах (континентальных и мировых), включая голы, забитые за национальную сборную.
Безоговорочным лидером здесь стал 37-летний Криштиану Роналду, с активом в 270 мячей. За ним идет лучший игрок ЧМ-2022 – Лионель Месси (235), замыкает тройку призеров поляк Роберт Левандовски (178).
Фото: Instagram/leomessi
Cписок Топ-10 лучших бомбардиров:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов;
2. Лионель Месси (Аргентина) – 235;
3. Роберт Левандовски (Польша) – 178;
Фото: Instagram/_rl9
4. Герд Мюллер (Германия) – 137;
5. Неймар (Бразилия) – 136;
6. Карим Бензема (Франция) – 128;
Фото: Instagram/karimbenzema
7. Рауль (Испания) – 123;
8. Али Даеи (Иран) – 122;
9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122;
10. Луис Суарес (Уругвай) – 121.