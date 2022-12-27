Футболист Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром в истории международных матчей

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила список лучших снайперов по забитым мячам в международных играх. Эту классификацию возглавил знаменитый форвард сборной Португалии – Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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В итоговый зачет IFFHS вошли голы, которые были оформлены в официальных международных клубных турнирах (континентальных и мировых), включая голы, забитые за национальную сборную.



Безоговорочным лидером здесь стал 37-летний Криштиану Роналду, с активом в 270 мячей. За ним идет лучший игрок ЧМ-2022 – Лионель Месси (235), замыкает тройку призеров поляк Роберт Левандовски (178).





Фото: Instagram/leomessi



Cписок Топ-10 лучших бомбардиров:



1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов;

2. Лионель Месси (Аргентина) – 235;

3. Роберт Левандовски (Польша) – 178;





Фото: Instagram/_rl9







4. Герд Мюллер (Германия) – 137;

5. Неймар (Бразилия) – 136;

6. Карим Бензема (Франция) – 128;





Фото: Instagram/karimbenzema



7. Рауль (Испания) – 123;

8. Али Даеи (Иран) – 122;

9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122;

10. Луис Суарес (Уругвай) – 121.







