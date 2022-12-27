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Законодательство РК

В Алматы мужчина пытался купить криптовалюту на фальшивые доллары

фальшивые, деньги Фото: polisia.kz
Фальшивыми деньгами в 100 тыс. долларов хотел расплатиться мужчина, приобретая криптовалюту в Алматы. С заявлением об этом обратился в полицию местный житель, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что потерпевший договорился о продаже криптовалюты в интернете. Была назначена встреча, там продавец перечислил на криптокошелек электронные деньги.

Однако "покупатель" получение криптовалюты не подтвердил и пытался обвинить его в обмане. Оказалось, что это – часть заранее придуманной аферы. 

Задержанный не хотел выполнять взятые на себя обязательства по покупке виртуальных денег, поэтому принес на встречу фальшивые долларовые купюры. Подозреваемого задержали.

Уголовное дело зарегистрировано по ст. 190 ч. 4 УК РК. Подозреваемого заключили под стражу. Сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию возможных соучастников. 

28 ноября актюбинец продавал удостоверения "сотрудников МВД". 

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