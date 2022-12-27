Национальной академии наук вернули государственный статус

Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Постановление принято правительством Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В числе основных предметов деятельности НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" определены:

выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;

координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;

координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;

проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

участие в популяризации науки и др.

Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из бюджета страны в пределах выделенных бюджетных средств.

1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков правительством была создана государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.