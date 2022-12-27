Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Национальной академии наук вернули государственный статус

статус Фото: Zakon.kz
Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Постановление принято правительством Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В числе основных предметов деятельности НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" определены:

  • выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;
  • координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;
  • координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;
  • проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;
  • проведение научных исследований в различных областях науки и техники;
  • издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;
  • участие в популяризации науки и др.

Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из бюджета страны в пределах выделенных бюджетных средств.

1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков правительством была создана государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.

Читайте также

Китай отменит карантин для въезжающих с 8 января

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления