В отношении экс-чиновников отдела земельных отношений Тараза расследуется уголовное дело

Расследуется уголовное дело в отношении бывших должностных лиц отдела земельных отношений города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Антикором установлено, что в 2021 году решением земельной комиссии произведена безвозмездная замена жителю города земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 га.

Как отметили в ведомстве, государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.

"В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и в отношении последних следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Окончательная оценка действиям виновных лиц будет дана судом". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Расследование продолжается.

В начале декабря стало известно, что в 2022 году прокуроры вернули государству 1,5 млн га неиспользуемых земель.



