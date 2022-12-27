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В отношении экс-чиновников отдела земельных отношений Тараза расследуется уголовное дело

В отношении экс-чиновников отдела земельных отношений Тараза расследуется уголовное дело Фото: Zakon.kz
Расследуется уголовное дело в отношении бывших должностных лиц отдела земельных отношений города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Антикором установлено, что в 2021 году решением земельной комиссии произведена безвозмездная замена жителю города земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 га.

Как отметили в ведомстве, государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.

"В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и в отношении последних следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Окончательная оценка действиям виновных лиц будет дана судом". Пресс-служба Антикоррупционной службы 

Расследование продолжается.

В начале декабря стало известно, что в 2022 году прокуроры вернули государству 1,5 млн га неиспользуемых земель. 

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Анастасия Стативкина
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