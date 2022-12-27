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Градостроительный кадастр как цифровой инструмент планирования застройки территории

Цифровая база градостроительного кадастра для качественного планирования застройки территории Фото: freepik
Устойчивый рост городов требует развития новых подходов к формированию комфортной городской среды, четкого соблюдения градостроительных регламентов, недопущения социальных, экологических и инфраструктурных проблем.

Одно из основных требований эффективного развития территорий населенных пунктов – это четкое планирование и реализация утвержденных градостроительных проектов.

Неполная обеспеченность населенных пунктов актуальными генеральными планами и соответствующим им проектам детальных планировок приводит к проблемам незаконной застройки территорий.

Анализ действующих генеральных планов и проектов детальной планировки показал существенное различие форматов утвержденных документов, разнородность исполнения чертежей (различное качество, наполнение, форматы данных). Также актуальна проблема определения точного местоположения градостроительных проектов из-за отсутствия пространственной привязки территории.

Таким образом, при обработке ГП и ПДП основными трудностями являются различные форматы данных, отсутствие координатной привязки, низкое качество исполнения, неактуальность сведений, неполный состав необходимых схем.

В настоящее время в рамках формирования цифровой базы государственного градостроительного кадастра приведены к единому формату 925 переданных акиматами градпроектов (195 ГП и 730 ПДП).

Для единообразной оцифровки разработана и утверждена общая структура градпроектов в базе данных градкадастра согласно Правилам разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (проектов детальной планировки и проектов застройки) (приказ МИИР РК от 30 сентября 2020 г. №505), нормативному документу по ведению государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан (СН РК 9.01-01-2022 от 2 ноября 2022 года № 201-нқ).

Наряду с этим для обеспечения качественной разработки и реализации генеральных планов и проектов детальной планировки планируется внедрение единой градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней, что позволит обеспечить эффективное планирование, комплексную проверку исходных материалов, соблюдение требований разработки и согласования градостроительных проектов.

Обязательный учет градостроительных проектов в системе градкадастра обеспечит актуализацию и мониторинг реализации градостроительных проектов.

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