Назначен глава управления городской мобильности Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы рассказали Zakon.kz о назначении руководителя управления городской мобильности города. Им стал Сагындык Телибаев.⠀
Сагындык Телибаев родился в 1976 году. В 1998 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, по специальности инженер-строитель.
По данным ведомства, Телибаев с 2016 по 2019 годы являлся заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.
С 2019 по 2020 годы – руководитель управления городской мобильности города Алматы.
С 2020-2022 годы Сагындык Телибаев занимал должность директора ГКП на ПХВ "Метрополитен".
7 декабря сообщалось о назначении Серика Адилбаева руководителем управления экологии и окружающей среды Алматы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ