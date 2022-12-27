Назначен глава управления городской мобильности Алматы

В акимате Алматы рассказали Zakon.kz о назначении руководителя управления городской мобильности города. Им стал Сагындык Телибаев.⠀

Сагындык Телибаев родился в 1976 году. В 1998 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, по специальности инженер-строитель.



По данным ведомства, Телибаев с 2016 по 2019 годы являлся заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.

С 2019 по 2020 годы – руководитель управления городской мобильности города Алматы.

С 2020-2022 годы Сагындык Телибаев занимал должность директора ГКП на ПХВ "Метрополитен".

7 декабря сообщалось о назначении Серика Адилбаева руководителем управления экологии и окружающей среды Алматы.