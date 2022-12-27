Детский омбудсмен Узбекистана заявила о 18 случаях смерти детей после приема индийского препарата

24 декабря Уполномоченный Олий Мажлиса по правам ребенка Алия Юнусова и ряд других профильных специалистов изучили ситуацию со смертью детей от индийского препарата "Док-1 макс", сообщает Zakon.kz.

В сентябре-декабре в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре проходили лечение 21 ребенок с острой почечной недостаточностью, сообщает Prodrobno.uz.



Больные были из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей Узбекистана. В результате три пациента вылечились, их выписали, а 18 умерли. При этом 15 детей были в возрасте до 3 лет, шесть детей – до 6 лет.



Когда родственников больных спросили о причинах их заболевания, они заявили, что у них были симптомы простуды и что их состояние ухудшилось после приема препарата "Док-1 макс".

Специалисты отметили, что в инструкции по применению препарата указано, что его можно применять с 2-летнего возраста. Однако препараты других фирм с таким же составом в основном можно применять только после 12-летнего возраста.

Сообщается, что врачи еще не провели ни одного патологоанатомического исследования, которое проводится для выяснения точной причины смерти.

В настоящее время рабочая группа, сформированная Минздравом Узбекистана, продолжает изучение ситуации, а прокуратура Самарканда расследует причины каждой смерти.

Детский омбудсман призвала родителей не давать своим детям лекарства, отпускаемые без рецепта, и не заниматься лечением без рекомендации врача.

22 декабря стало известно, что в Узбекистане ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды "Док-1 макс".

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили в ответ на запрос Zakon.kz, что индийский препарат на территории Казахстана не зарегистрирован.

