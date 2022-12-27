В Туркестанской области в сауне и хостеле организовали необычный бизнес

Два факта сводничества и организации притона для занятия проституций пресекли на территории Сарыагаша сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции Туркестанской области – были задержаны 26 девушек легкого поведения, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте polisia.kz, оперативники УБОП задержали администраторов саун и хостела.

"Установлено, что две преступные группы в составе пяти человек – граждан Казахстана и Узбекистана, собрав девушек легкого поведения, организовали притон для занятия проституцией", – говорится в сообщении.

Кроме того, при осмотре саун и хостела были установлены 26 девушек легкого поведения, являющихся гражданками Узбекистана, свои интимные услуги они предоставляли за денежное вознаграждение.





Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

"Изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего", – уточняет полиция.

16 ноября 2022 года сообщалось, что в Алматы полицейские ликвидировали секс-притон, организованный предприимчивой 34-летней женщиной.

